ЧМ-2022. Отбор

Подопечные Дидье Дешама пропустили гол в раздевалку от сборной Украины.

Сборная Украины принимает на своем поле Францию в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Первая половина встречи завершилась в пользу команды Александра Петракова со счетом 1:0, а автором единственного гола за минувшие 45 минут стал атакующий полузащитник Николай Шапаренко.

22-летний украинец в преддверии свистка на перерыв во время одной из атак "желто-синих" решился на удар из-за пределов штрафной соперника: мяч отправился точно в верхний угол ворот, а голкипер сборной Франции Уго Льорис оказался бессилен в данной ситуации.

Для Шапаренко этот гол стал дебютным за национальную команду Украины.

Видео гола Николая Шапаренко:

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Украина — Франция вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.