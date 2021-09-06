ЧМ-2022. Отбор

"Оранжевые" не смогут сыграть против лидера группы G в оптимальном составе.

Для Коди Гакпо (слева) и Натана Аке (второй справа) футбол на ближайшее время закончился, Getty Images

Для Коди Гакпо (слева) и Натана Аке (второй справа) футбол на ближайшее время закончился, Getty Images

В матче 6-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 против лидера группы G, Турции, Нидерланды не смогут расчитывать на Коди Гакпо и Натана Аке — сообщил Dutch Football.

Оба покинули расположение сборной Нидерландов. Первый из-за травмы, полученной в поединке против Черногории, второй — по личным причинам.

Матч Нидерланды — Турция состоится во вторник, 7 сентября, в 21:45 по киевскому времени. В это же время Норвегия сыграет с Гибралтаром.

В группе G после пяти туров лидирует Турция, набравшая 11 очков, у Нидерландов и Норвегии на 1 очко меньше.