ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В поединке квалификационного раунда чемпионата мира-2022 сборная Турции в гостях встречалась с национальной командой Гибралтара, в котором добилась уверенной победы.

Победу команде Шенола Гюнеша принесли результативные удары в исполнении Давиршолу, Чалханоглу и Карамана, всех из которых отметились голами во второй тайме.

Обзор матча:

Гибралтар — Турция 0:3

Голы: Давиршоглу, 54, Чалханоглу, 65, Караман, 83.