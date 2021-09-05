ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.
Гибралтар — Турция, tff.org
05 сентября 2021, 09:59
В поединке квалификационного раунда чемпионата мира-2022 сборная Турции в гостях встречалась с национальной командой Гибралтара, в котором добилась уверенной победы.
Победу команде Шенола Гюнеша принесли результативные удары в исполнении Давиршолу, Чалханоглу и Карамана, всех из которых отметились голами во второй тайме.
Обзор матча:
Гибралтар — Турция 0:3
Голы: Давиршоглу, 54, Чалханоглу, 65, Караман, 83.