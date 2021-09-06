ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник национальной команды Тарас Степаненко подвел итоги ничейного матча против сборной Франции.

Сборная Украины сыграла в ничью с национальной командой Франции в рамках пятого тура отборочного цикла к ЧМ-2022.

Полузащитник национальной команды Тарас Степаненко подвел итоги ничейного матча, рассказав, что украинцы могли выиграть матч против Франции.

"В принципе, сыграли хорошо. За игру нам можно поставить твердую четверку. Понятно, что нам повезло в концовке матча, соперник попал в штангу. А впрочем, мы пропустили гол, который не должны были пропускать.

Фланговые передачи должны быть нашей сильной стороной, поскольку у нас три высоких центральных защитника. Но так вышло, была хорошая передача. Я лично считаю, что мы могли побороться и за три очка.

После игры мы с парнями поблагодарили друг друга, нас поблагодарил Александр Петраков, все нормально", — сказал Степаненко в комментарии официальному сайту УАФ.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Украина — Франция.