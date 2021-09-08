ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник сборной Нидерландов доволен выступлением своей национальной команды против Турции.

Накануне сборная Нидерландов разгромила национальную команду Турции в рамках отборочного цикла к ЧМ-2020.

Полузащитник сборной Нидерландов Мемфис Депай, который отметился хет-триком, прокомментировал исход данного поединка, рассказав о своих эмоциях после "голевого урагана".

"Матч со сборной Турции был лучше, чем две другие встречи (1:1 с Норвегией и 4:0 с Черногорией). Очевидно, мы были очень продуктивны. Так что это хороший знак для всей команды, для тренера. Я наслаждаюсь игрой.Я прекрасно провожу время и нахожусь в отличной форме.

Мне 27 лет. У меня была серьезная травма. Я много работал, но теперь вернулся. И моя уверенность в себе не изменилась", — цитирует Депая пресс-служба УЕФА

Ранее сообщалось, что Депаю остался один гол до свержения рекорда Клюйверта по результативности за сборную за один год.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Нидерланды — Турция.