ЧМ-2022. Отбор

Специалист подвел итоги матча Косово — Испания.

Сборная Испании одержала тяжелую победу над национальной командой Косово в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022.

Наставник испанцев Луис Энрике подвел итоги победного матча со сборной Косово, сравнив игру с родами.

"Это было похоже на роды с осложнениями. Поле было не в лучшем состоянии. Это не лучший месяц в истории, и он был трудным для нас с самого начала", — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Косово — Испания.

Ранее нынешний наставник сборной Испании Луис Энрике заявил, что Хосеп Гвардиола будет хорошим тренером для национальной команды в будущем.