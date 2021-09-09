ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Испании в гостях встречалась с национальной командой Косово.

В этом противостоянии победу команде Луиса Энрике обеспечили результативные удары в исполнении Форнальса и Торреса.

Обзор матча:

Косово — Испания 0:2

Голы: Форнальс, 32, Торрес, 90

Косово – Мурич, Хадерджонай, Войвода, Ррахмани, Дрешевич, Лошай, Фазлии, Рашани, Бютюки, Рашица, Мурики.

Испания – Унаи Симон, Мартинес, Регилон (Альбиоль, 86), Лапорт, Льоренте (Мерино, 86), Коке, Солер (Аспиликуэта, 58), Форнальс (Траоре, 59), Бускетс, Ферран Торрес, Мората (Сарабия, 72).