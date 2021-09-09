ЧМ-2022. Отбор

Нападающий Миная поделился впечатлениями от выступления за сборную Азербайджана.

Рустам Ахмедзаде вернулся в Ужгород после отборочного матча ЧМ-2022 против сборной Ирландии.

"Все понравилось, все было на высочайшем уровне, – цитирует форварда официальный сайт Миная. – Шикарные стадионы, много болельщиков, на Ирландии было тысяч 30! Сказочная атмосфера, да и соперник очень серьезный — все играют в АПЛ и других топовых чемпионатах".

"К сожалению, сыграл только один матч. На Люксембург прилетел слишком уставший после Шахтера, а на Португалию меня не заявили, потому что получил микротравму с Ирландией".

"К Минаю в Азербайджане повышенное внимание. Болельщики говорят и пишут, что следят за нашей командой, и это приятно".

В 7-м туре УПЛ матч Минай — Черноморец сочтоится в воскресенье, 12 сентября. Начало в 14:00.