ЧМ-2022. Отбор
Нападающий Миная поделился впечатлениями от выступления за сборную Азербайджана.
Рустам Ахмедзаде, Фото ФК Минай
09 сентября 2021, 16:38
Рустам Ахмедзаде вернулся в Ужгород после отборочного матча ЧМ-2022 против сборной Ирландии.
"Все понравилось, все было на высочайшем уровне, – цитирует форварда официальный сайт Миная. – Шикарные стадионы, много болельщиков, на Ирландии было тысяч 30! Сказочная атмосфера, да и соперник очень серьезный — все играют в АПЛ и других топовых чемпионатах".
"К сожалению, сыграл только один матч. На Люксембург прилетел слишком уставший после Шахтера, а на Португалию меня не заявили, потому что получил микротравму с Ирландией".
"К Минаю в Азербайджане повышенное внимание. Болельщики говорят и пишут, что следят за нашей командой, и это приятно".
В 7-м туре УПЛ матч Минай — Черноморец сочтоится в воскресенье, 12 сентября. Начало в 14:00.