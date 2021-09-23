ЧМ-2022. Отбор

На поединки вызваны 27 футболистов.

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев определился с заявкой на матчи отбора чемпионата мира-2022.

В заявку попали 27 футболистов:

Вратари: Ибрахим Шехич (Коньяспор, Турция), Никола Василь (Санкт-Паули, Германия), Кенан Пирич (Атромитос, Греция).

Защитники: Бранимир Ципетич (Локомотива, Хорватия), Матео Сушич (ЧФР, Румыния), Юсуф Газибегович (Штурм, Австрия), Сеад Колашинац (Арсенал, Англия), Элдар Чивич, Аднан Ковачевич (оба – Ференцварош, Венгрия), Анел Ахмедходжич (Мальме, Швеция), Деннис Хаджикадунич, Синиша Саничанин (Партизан, Сербия), Александар Йовичич (Горица, Хорватия), Айдин Нукич (Тузла).

Полузащитники: Амир Хаджиахметович (Коньяспор, Турция), Стипе Лончар (Ференцварош, Венгрия), Миралем Пьянич (Бешикташ, Турция), Амер Гояк (Динамо З, Хорватия), Гойко Цимирот (Стандард, Бельгия), Марко Вранчич (Сток Сити, Англия), Мирослав Стеванович (Серветт, Швейцария), Ади Налич (Мальме, Швеция), Алмедин Зилькич (Олимпия, Словения).

Нападающие: Эдин Джеко (Интер, Италия), Лука Менало (Динамо З, Хорватия), Эрмедин Демирович (Фрайбург, Германия), Смаил Превляк (Эйпен, Бельгия).

Отметим, что Босния и Герцеговина сыграет против Украины 12 октября во Львове. Также им предстоит поединок против Казахстана 9 ноября.