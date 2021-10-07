ЧМ-2022. Отбор

Наставник рассказал о матче против Франции.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал полуфинальный матч против Франции в рамках Лиги наций.

"Стали ли мы сильнее, чем три года назад? Мне хотелось бы в это верить. В сборную пришли новые лица, из которых я мог выбирать состав на этот турнир. Нам выпала возможность подольше поиграть вместе. Синхронизация стала лучше. Игроки лучше понимают друг друга.

Франция тоже стала сильнее после ЧМ-2018. У них много хороших молодых игроков, в сборную вернулся Бензема. Мбаппе тоже добился прогресса за эти три года. У них на одну позицию как минимум три классных игрока. Поэтому думаю, что Дидье Дешам согласится со мной, что Франция также стала сильнее за эти три года".

"Тилеманс и Ванакен — два совершенно разных игрока. Они играют на разных участках поля. Но они оба очень техничны. Они оба сильно влияют на то, как команда играет с мячом. Юри чаще берет на себя инициативу, а Ханс чаще идет в штрафную. Они разные, но и тот, и другой играют важную роль в нашей команде.

У двух наших игроков были проблемы — у Джейсона Денайера и Торгана Азара. Денайер полностью восстановился. К сожалению, Азару это не удалось. Медицинские работники сказали, что ему лучше поберечься и сфокусироваться на восстановлении. Поэтому мы заменили его в заявке на Теате", — сказал Мартинес.

Матч Бельгия — Франция состоится 7 октября в Турине. Начнется поединок в 21:45 по киевскому времени.

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