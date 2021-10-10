ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка отбора на ЧМ-2022.

Сборная Дании разгромила Молдову в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Подопечные Каспера Юльманна открыли счет в середине первого тайма усилиями Ольсена, а спустя девять преимущество датчан удвоил Кьер, реализовавший пенальти. Еще через пять минут Нергор забил третий мяч в ворота Молдовы, а окончательную точку в матче на предпоследней минуте первого тайма установил Мэле.

Обзор матча:

Молдова — Дания 0:4

Голы: Ольсен, 23, Кьер, 34 (пен.), Нергор, 39, Мэле, 44

Молдова: Аврам, Жардан, Марандич, Армаш, Посмак, Гынсарь (Дрос, 62), Рацэ, Гечев (Потырнике, 46), Ионицэ (Котогой, 78), Йосипой (Спэтару, 62), Николэеску (Пунтус, 79).

Дания: Шмейхель, Мэле, Кьер (Вестергор, 46), Кристенсен, Васс, Хейбьерг (Андерсен, 66), Нергор, Дамсгор, Дилэйни (Йенсен, 57), Ольсен (Дольберг, 46), Поульсен (Корнелиус, 77).