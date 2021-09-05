ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.
Фарерские острова - Дания, dbu.dk
05 сентября 2021, 09:22
В поединке квалификационного раунда чемпионата мира-2022 сборная Фарерских островов на своем поле принимала национальную команду Дании и едва не добилась сенсационного результата.
Хозяева держались до 84-й минуты, когда Рене Йонсен не получил вторую желтую карточку и был удален с поля при счете 0:0. Спустя минуту датчане воспользовались численным преимуществом и забили победный мяч усилиями Винда.
Обзор матча:
Фарерские острова — Дания 0:1
Гол: Винд, 85