ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В поединке квалификационного раунда чемпионата мира-2022 сборная Фарерских островов на своем поле принимала национальную команду Дании и едва не добилась сенсационного результата.

Хозяева держались до 84-й минуты, когда Рене Йонсен не получил вторую желтую карточку и был удален с поля при счете 0:0. Спустя минуту датчане воспользовались численным преимуществом и забили победный мяч усилиями Винда.

Обзор матча:

Фарерские острова — Дания 0:1

Гол: Винд, 85