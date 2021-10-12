ЧМ-2022. Отбор
Стали известны стартовые составы Украины и Боснии и Герцеговины, которые сыграют в матче отборочного этапа к чемпионату мира-2022.
Игроки сборной Украины празднуют гол, фото: УАФ
12 октября 2021, 20:33
Сборная Украины примет команду Боснии и Герцеговины в предпоследнем матче отборочного этапа к чемпионату мира в Катаре.
Украина: Пятов — Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь — Степаненко, Шапаренко — Ярмоленко, Цыганков — Яремчук.
Запасные: Бущан, Ризнык, Сирота, Сидорчук, Корниенко, Зубков, Харатин, Шабанов, Булеца, Довбик, Сикан, Караваев.
Босния и Герцеговина: Шехич — Стеванович, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Чивич, Колашинац — Налич, Хаджиахметович, Гояк — Джеко, Превляк.
Запасные: Василь, Пирич, Газибегович, Думич, Зилькич, Менало, Ковачевич, Прцич, Ципетович, Йовичич, Сарич, Демирович.
Матч Украина — Босния и Герцеговина начнется в 21:45. Следите за текстовой онлайн-трансляцией поединка на Football.ua.