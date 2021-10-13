ЧМ-2022. Отбор

Смотрите обзор отборочного поединка ЧМ-2022 на Football.ua.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Сербии уверенно обыграла Азербайджан со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт 30 минуте усилиями Влаховича, но в самой концовке первого тайма Махмудов сравнял цифры на табло. На старте второго тайма Влахович оформил дубль, а в концовке матча Тадич установил окончательный счет на табло.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Сербия - Азербайджан 3:1

Голы: Влахович, 30, 53, Тадич, 83 — Махмудов, 45+2.

Сербия: Райкович, Настасич, Митрович, Велькович, Лазович, Костич (Радонич, 75), Лукич, Груйич (Тадич, 66), Милинкович-Савич, Влахович, Йович (Митрович, 65).

Азербайджан: Магомедалиев, Гусейнов (Муталлимов, 63), Медведев, Хагверди, Салахлы, Озобич (Алескеров, 73), Гараев, Абдуллаев (Нуриев, 73), Махмудов (Мустафаев, 84), Кривоцюк, Дадашов (Шейдаев, 73).

Предупреждения: Хагверди, Медведев.