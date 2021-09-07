ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Азербайджана на своем поле встречалась с национальной командой Португалии.

В этом противостоянии команда Фернанду Сантуша забила в ворота оппонентов три безответных мяча, авторами которых стали Бернарду Силва, Андре Силва и Жота.

Обзор матча:

Азербайджан — Португалия 0:3

Голы: Бернарду Силва, 26, Андре Силва, 31, Жота, 75

Азербайджан: Магомедалиев, Хагверди, Салахлы (Садыхов, 76), Гусейнов, Бадалов, Махмудов, Халилзаде (Горбани, 46), Алескеров, Гараев (Нуриев, 46), Озобич (Мустафаев, 62), Эмрели (Байрамов, 63).

Португалия: Руй Патрисиу, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Пепе, Геррейру (Мендеш, 71), Моутинью (Жоау Мариу, 78), Бернарду Силва (Отавио, 78), Пальинья (Рубен Невеш, 46), Бруну Фернандеш, Диогу Жота (Гедеш, 78), Андре Силва.

Предупреждения: Пальинья, Алескеров, Горбани, Хагверди, Мендеш.