ЧМ-2022. Отбор

Смотрите обзор отборочного поединка ЧМ-2022 на Football.ua.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Грузии в гостях смогла вырвать победу над Косово (2:1).

Счет в матче был открыт на 11 минуте усилиями Окриашвили, но в самой концовке первого тайма Мурики сравнял цифры на табло. Победу Грузии принес точный удар Давиташвили за восемь минут до конца основного времени матча.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Косово — Грузия 1:2

Голы: Мурики, 45 - Окриашвили, 11, Давиташвили, 82

Косово: Мурич, Войвода, Алити, Ррахмани, Дрешевич, Халими (Лошай, 74), Фазлии, Рашани (Кастрати, 59), Целина, Рашица (Бютюки, 74), Мурики.

Грузия: Лория, Кашия, Двали, Какабадзе, Гиорбелидзе (Азаров, 80), Окриашвили (Квилитая, 72), Цитаишвили (Чабрадзе, 72), Кварацхелия (Давиташвили, 72), Квеквескири, Лобжанидзе, Гвилия.

Предупреждения: Дрешевич, Рашани, Гиорбелидзе, Окриашвили.