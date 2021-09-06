ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Испании на своем поле встречалась с национальной командой Грузии.

В этом противостоянии команда Луиса Энрике была на голову сильнее своих оппонентов, что вылилось в четыре безответных мяча, три из которых были забиты в первом тайме. Авторами результативных ударов стали Гайя, Солер, Торрес и Сарабия.

Обзор матча:

Испания - Грузия 4:0

Голы: Гайя, 14, Солер, 25, Торрес, 41, Сарабия, 63