ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.
Испания - Грузия, Getty Images
06 сентября 2021, 08:58
В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Испании на своем поле встречалась с национальной командой Грузии.
В этом противостоянии команда Луиса Энрике была на голову сильнее своих оппонентов, что вылилось в четыре безответных мяча, три из которых были забиты в первом тайме. Авторами результативных ударов стали Гайя, Солер, Торрес и Сарабия.
Обзор матча:
Испания - Грузия 4:0
Голы: Гайя, 14, Солер, 25, Торрес, 41, Сарабия, 63