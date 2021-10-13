ЧМ-2022. Отбор

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В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Дании на своем поле добыла минимальную победу над приехавшей в гости Австрией (1:0).

Единственный и победный гол был забит на 53 минуте, а его автором стал Мэле. Благодаря этой победе датчане обеспечили себе путевку на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча:

Дания – Австрия 1:0

Гол: Мэле, 53.

Дания: Шмейхель, Мэле, Кьер, Вестергор, Васс (Нергор, 90), Дамсгор (Дольберг, 44), Дилэйни (Йенсен, 90), Ольсен (Ларсен, 77), Хейбьерг, Кристенсен, Поульсен.

Австрия: Бахманн, Триммель, Алаба, Хинтереггер, Пош, Забитцер, Ильзанкер (Онисиво, 72), Гриллич, Лаймер (Кайнц, 83), Грюлль (Грегорич, 83), Кара (Шауб, 72).

Предупреждения: Васс (31), Триммель (47), Забитцер (90).