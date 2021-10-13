ЧМ-2022. Отбор

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В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Израиля на своем поле одержала минимальную победу над Молдовой (2:1).

Счет в матче был в середине первого тайма, когда Захави вывел хозяев вперед. Затем в начале второго тайма Даббур удвоил преимущество своей команды, а гости ответили единственным результативным ударом Николэеску в компенсированное время, находясь в меньшинстве после удаления Рябчука.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Израиль – Молдова 2:1

Голы:Захави, 28, Даббур, 49 – Николэеску, 90+5.

Израиль: Марциано, Даса (Подгоряну, 87), Абу-Абайд, Абу-Ханна (Арад, 46), Натхо (Кинда, 64), Менахем, Перец, Битон, Соломон, Захави, Даббур (Абада, 74).

Молдова: Аврам, Жардан, Армаш, Посмак, Рябчук, Ионицэ, Дрос (Спэтару, 64), Кочук (Гынсарь, 46), Рацэ, Потырнике (Болохан, 11), Пунтус (Николэеску, 46).

Предупреждения: Рябчук (45), Спэтару (82), Рацэ (90).

Удаление: Рябчук (85).