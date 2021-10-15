ЧМ-2022. Отбор
Смотрите обзор отборочного поединка ЧМ-2022 на Football.ua.
Аргентина - Перу, Getty Images
15 октября 2021, 07:30
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Аргентины одержала минимальную победу над Перу (1:0).
Единственный и победный гол в матче был забит в концовке первого тайма, когда на 43 минуте результативным ударом отметился Лаутаро Мартинес.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча:
Аргентина — Перу 1:0
Гол: Л. Мартинес, 43.
Аргентина: Э. Мартинес — Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья — Де Пауль, Паредес (Родригес, 73), Ло Чельсо (Паласиос, 90+4) — Месси, Ди Мария (Гонсалес, 73), Л. Мартинес (Корреа, 85).
Перу: Гальесе — Лора, Самбрано, Кальенс, Трауко — Акино — Куэва, Гонсалес (Лопес, 85), Йотун (Картахена, 74), Гарсия (Коста, 73) — Лападула (Фарфан, 60).
Предупреждения: Йотун, Гарсия.
На 65 минуте Йотун (Перу) не реализовал пенальти (перекладина).