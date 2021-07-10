Копа Америка

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Копа Америка.

В матче за третье место на южноамериканском турнире Копа Америка-2021 в напряженной борьбе сошлись сборные Колумбии и Перу.

Коллектив Рикардо Гареки под конец первого тайма сумел открыть счет в достаточно ровном противостоянии против соперников, однако уже до середины матча колумбийцам удалось перевернуть ход встречи в свою пользу, на что их оппоненты ответили поздним голом Лападулы.

Как оказалось, недостаточно поздним, так как в конце компенсированного времени Луиш Диас приговорил перуанцев к поражению (3:2). К слову, голевой пас на него отдал только успевший появиться на поле Луис Муриэль.

Видео голов и обзор матча:

Альтернативный плеер:

Колумбия — Перу 3:2

Голы: Куадрадо, 49, Луиш Диас, 66, 90+4 — Йотун, 45, Лападула, 82.

Колумбия: Варгас — Медина, Мина (Санчес, 55), Мурильо, Тесильо — Куадрадо (Чара, 46), Барриос (Муриэль, 90+3), Куэльяр (Борре, 83), Луиш Диас — Кардона — Сапата (Борха, 55).

Перу: Гальесе — Корсо (Лора, 78), Сантамария, Кайенс, Лопес — Тапиа (Картахена, 24), Йотун — Пенья (Ормено, 78), Куэва (Паредес, 69), Каррильо — Лападула.

Предупреждения: Кардона, Барриос, Мурильо — Куэва, Каррильо.