Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Копа Америка.
Колумбия — Перу, Getty Images
10 июля 2021, 10:21
В матче за третье место на южноамериканском турнире Копа Америка-2021 в напряженной борьбе сошлись сборные Колумбии и Перу.
Коллектив Рикардо Гареки под конец первого тайма сумел открыть счет в достаточно ровном противостоянии против соперников, однако уже до середины матча колумбийцам удалось перевернуть ход встречи в свою пользу, на что их оппоненты ответили поздним голом Лападулы.
Как оказалось, недостаточно поздним, так как в конце компенсированного времени Луиш Диас приговорил перуанцев к поражению (3:2). К слову, голевой пас на него отдал только успевший появиться на поле Луис Муриэль.
Видео голов и обзор матча:
Альтернативный плеер:
Колумбия — Перу 3:2
Голы: Куадрадо, 49, Луиш Диас, 66, 90+4 — Йотун, 45, Лападула, 82.
Колумбия: Варгас — Медина, Мина (Санчес, 55), Мурильо, Тесильо — Куадрадо (Чара, 46), Барриос (Муриэль, 90+3), Куэльяр (Борре, 83), Луиш Диас — Кардона — Сапата (Борха, 55).
Перу: Гальесе — Корсо (Лора, 78), Сантамария, Кайенс, Лопес — Тапиа (Картахена, 24), Йотун — Пенья (Ормено, 78), Куэва (Паредес, 69), Каррильо — Лападула.
Предупреждения: Кардона, Барриос, Мурильо — Куэва, Каррильо.