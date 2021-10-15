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  • ЧМ-2022. Отбор

    15 октября 2021, 08:00

    Чили — Венесуэла 3:0 Видео голов и обзор матча

    Смотрите обзор отборочного поединка ЧМ-2022 на Football.ua.

    Чили - Венесуэла, Getty Images
    Чили - Венесуэла, Getty Images 15 октября 2021, 08:00

    В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Чили на своем поле разгромила Венесуэлу (3:0).

    Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда на 18 минуте Пульгар отметился результативным ударом. Спустя 19 минут Пульгар оформил дубль, а окончательную точку в матче поставил Бреретон в середине второго тайма.

    Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

    Чили - Венесуэла 3:0
    Голы: Пульгар, 18, 37, Бреретон, 73.

    Команды

    Венесуэла Чили

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