Чили — Венесуэла 3:0 Видео голов и обзор матча

ЧМ-2022. Отбор

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В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Чили на своем поле разгромила Венесуэлу (3:0).

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда на 18 минуте Пульгар отметился результативным ударом. Спустя 19 минут Пульгар оформил дубль, а окончательную точку в матче поставил Бреретон в середине второго тайма.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча: