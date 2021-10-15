Чили — Венесуэла 3:0 Видео голов и обзор матча

ЧМ-2022. Отбор
Смотрите обзор отборочного поединка ЧМ-2022 на Football.ua.
Чили - Венесуэла, Getty Images
15 октября 2021, 08:00
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Чили на своем поле разгромила Венесуэлу (3:0).
Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда на 18 минуте Пульгар отметился результативным ударом. Спустя 19 минут Пульгар оформил дубль, а окончательную точку в матче поставил Бреретон в середине второго тайма.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Чили - Венесуэла 3:0
Голы: Пульгар, 18, 37, Бреретон, 73.