ЧМ-2022. Отбор
В заявку команды Ханса-Дитера Флика вернулись Юлиан Брандт и Юлиан Дракслер.
Игроки сборной Германии, Getty Images
06 ноября 2021, 12:59
Пресс-служба сборной Германии опубликовала список футболистов, которые были вызваны на ноябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022.
В список команды Ханса-Дитера Флика вернулись Юлиан Брандт и Юлиан Дракслер.
Также отметим, что в составе национальной команды может дебютировать Лукас Нмеча из Вольфсбурга, который впервые был вызван в сборную Германии.
Напомним, сборная Германии сыграет два матча отбора ЧМ-2022 — против Лихтенштейна (11 ноября) и Армении (14 ноября). Германия уже обеспечила себе право выступать на ЧМ-2022 в Катаре.