ЧМ-2022. Отбор

В заявку команды Ханса-Дитера Флика вернулись Юлиан Брандт и Юлиан Дракслер.

Пресс-служба сборной Германии опубликовала список футболистов, которые были вызваны на ноябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022.

В список команды Ханса-Дитера Флика вернулись Юлиан Брандт и Юлиан Дракслер.

Также отметим, что в составе национальной команды может дебютировать Лукас Нмеча из Вольфсбурга, который впервые был вызван в сборную Германии.

Напомним, сборная Германии сыграет два матча отбора ЧМ-2022 — против Лихтенштейна (11 ноября) и Армении (14 ноября). Германия уже обеспечила себе право выступать на ЧМ-2022 в Катаре.