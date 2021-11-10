ЧМ-2022. Отбор
Футболист покинул расположение национальной команды.
Деклан Райс, Getty Images
10 ноября 2021, 21:58
Полузащитник Вест Хэма Деклан Райс покинул расположение сборной Англии. Об этом сообщает Sky Sports.
Футболист пропустит отборочные матчи чемпионата мира против Албании и Сан-Марино из-за повреждения, которое обнаружилось после его прибытия на Сент-Джордж Парк.
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт не планирует довызывать еще одного футболиста в расположении команды.
Ранее Маркус Рашфорд и Джеймс Уорд-Проуз также покинули расположение команды из-за травм. Вместо них был вызван Эмиль Смит Роу — дебютант сборной.
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