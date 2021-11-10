ЧМ-2022. Отбор

Футболист покинул расположение национальной команды.

Полузащитник Вест Хэма Деклан Райс покинул расположение сборной Англии. Об этом сообщает Sky Sports.

Футболист пропустит отборочные матчи чемпионата мира против Албании и Сан-Марино из-за повреждения, которое обнаружилось после его прибытия на Сент-Джордж Парк.

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт не планирует довызывать еще одного футболиста в расположении команды.

Ранее Маркус Рашфорд и Джеймс Уорд-Проуз также покинули расположение команды из-за травм. Вместо них был вызван Эмиль Смит Роу — дебютант сборной.

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