ЧМ-2022. Отбор

Футболист не полетел с командой на матч.

Вингер сборной Португалии Бернарду Силва не сыграет против сборной Ирландии в рамках отбора на чемпионат мира-2022.

"Бернарду травмировался. Сыграет ли он против Сербии? Наверное, да. Против Ирландии он не сыграет. Он не смог участвовать в тренировках, но восстановление идет хорошо.

Он не полетит с нами в Ирланию. Бернарду не готов и не сможет там находиться в лучших для восстановления условиях", — сказал главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

Отмечается, что у португальца обнаружены проблемы с мышцами. Сроки восстановления пока неизвестны.

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