ЧМ-2022. Отбор
Футболист не полетел с командой на матч.
Бернарду Силва, Getty Images
10 ноября 2021, 22:28
Вингер сборной Португалии Бернарду Силва не сыграет против сборной Ирландии в рамках отбора на чемпионат мира-2022.
"Бернарду травмировался. Сыграет ли он против Сербии? Наверное, да. Против Ирландии он не сыграет. Он не смог участвовать в тренировках, но восстановление идет хорошо.
Он не полетит с нами в Ирланию. Бернарду не готов и не сможет там находиться в лучших для восстановления условиях", — сказал главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.
Отмечается, что у португальца обнаружены проблемы с мышцами. Сроки восстановления пока неизвестны.
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