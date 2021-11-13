ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник Аталанты стал 24-м лишним.

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал решил обойтись без Мартена де Роона в отборочном матче ЧМ-2022 против Черногории — сообщает Dutch Football.

К поединку, который должен состояться в субботу, 13 ноября, в 21:45 в Подгорице, готовилось 24 футболиста, голландской команды, но в заявке на матч есть место только для 23-х, и именно Мартен оказался лишним.

Всего на счету де Роона 27 матчей (0 голов) за национальную сборную.

Нидерланды лидируют в отборочной группе G (19 очков), Черногория идет на четвертом месте (11 очков).