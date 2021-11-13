ЧМ-2022. Отбор
Полузащитник Аталанты стал 24-м лишним.
Мартен де Роон, Getty Images
13 ноября 2021, 12:34
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал решил обойтись без Мартена де Роона в отборочном матче ЧМ-2022 против Черногории — сообщает Dutch Football.
К поединку, который должен состояться в субботу, 13 ноября, в 21:45 в Подгорице, готовилось 24 футболиста, голландской команды, но в заявке на матч есть место только для 23-х, и именно Мартен оказался лишним.
Всего на счету де Роона 27 матчей (0 голов) за национальную сборную.
Нидерланды лидируют в отборочной группе G (19 очков), Черногория идет на четвертом месте (11 очков).