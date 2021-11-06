ЧМ-2022. Отбор
Стала известна заявка Нидерландов на матчи против Черногории и Норвегии.
Игроки сборной Нидерландов, Getty Images
06 ноября 2021, 10:59
Сборная Нидерландов объявила список футболистов, которые были вызваны на ноябрьские поединки отборочного цикла ЧМ-2022.
В список игроков команды Луи ван Гала попали 26 футболистов.
Вратари: Юстин Бейло (Фейеноорд), Йоэл Дроммел (ПСВ), Марк Флеккен (Фрайбург).
Защитники: Натан Аке (Манчестер Сити), Дэйли Блинд, Юрриен Тимбер (оба – Аякс), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Дензел Думфрис, Стефан де Врей (оба – Интер) Маттейс де Лигт (Ювентус), Тирелл Маласиа (Фейеноорд).
Полузащитники: Райан Гравенберх (Аякс), Френки де Йонг (Барселона), Дэви Классен (Аякс), Тен Копмейнерс, Мартен де Рон (оба – Аталанта), Гус Тил (Фейеноорд), Жоржиньо Вейналдум (ПСЖ).
Нападающие: Стевен Бергейс (Аякс), Арно Данджума (Борнмут), Ноа Ланг (Брюгге), Дониэлл Мален (Боруссия Дортмунд), Мемфис Депай (Барселона), Ваут Вегорст (Вольфсбург).
Напомним, сборная Нидерландов сыграет два отборочных матча ЧМ-2022 — против Черногории (13 ноября) и Норвегии (16 ноября).