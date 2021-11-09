ЧМ-2022. Отбор

Аргентина готовится к матчам против Уругвая и Бразилии.

Футболисты сборной Аргентины продолжают подготовку к поединкам отборочного цикла ЧМ-2022, сообщает пресс-служба национальной команды в своем твиттере.

В тренировочном занятии принял участие форвард ПСЖ Лионель Месси, который, как ранее сообщалось, продолжает восстановление после травмы колена.

Участие 34-летнего аргентинца в матче против Уругвая пока под вопросом, а вот до Бразилии, он должен успеть восстановиться.

Напомним, Аргентина сыграет против Уругвая 13 ноября, а 17 ноября аргентинцев ждет поединок против Бразилии.

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