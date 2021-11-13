ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Англии прокомментировал разгромную победу своей команды.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу своей команды над Албанией (5:0).

Специалист отметил сложность играть на высоком уровне весь матч, завершив первый тайм со счетом 5:0.

"Первый тайм получился превосходным. Было тяжело поддерживать такой уровень игры весь матч. Когда мы играем остро — мы показываем наш лучший футбол. В матче с Венгрией мы сыграли не на своем максимуме и не смогли приблизиться к выходу на Чемпионат мира.

Думаю, Кейн как центрфорвард сыграл просто блестяще. Он продемонстрировал интересную, разностороннюю игру", — приводит слова Саутгейта BBC.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Англия — Албания (5:0).