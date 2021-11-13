ЧМ-2022. Отбор

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Сборная Боснии и Герцеговины в рамках поединка отборочного цикла к чемпионату мира-2022 принимала на своем поле Финляндию.

Гости открыли счет на 29 минуте, а затем остались в меньшинстве. В начале второго тайма финны удвоили преимущество, на что боснийцы ответили точным ударом Менало.

Впрочем, на большее хозяев поля не хватило — сборная Финляндии забила еще раз и сняла все вопросы.

Обзор матча:

Босния и Герцеговина — Финляндия 1:3

Голы: Менало, 69 — Форсс, 29, Лод, 51, О'Шонесси, 73



На 25 минуте Теему Пукки (Финляндия) не забил пенальти (вратарь).



Босния и Герцеговина: Шехич — Ахмедходжич, Саничанин, Колашинац (Демирович, 39), Чивич — Хаджиахметович (Прцич, 56), Пьянич (Сушич, 67), Симирот (Гояк, 56) — Стеванович, Превляк, Крунич (Менало, 67).



Финляндия: Градецки — Райтала, Иванов (Араюури, 79), Вяйсянен, О’Шонесси, Хямяляйнен — Лод (Уронен, 76), Шуллер, Камара — Пукки (Йенсен, 80), Форсс (Ниссиля, 46).



Предупреждения: Пьянич, Прцич



На 37-й минуте был удален Юкка Райтала (Финляндия) (грубое нарушение).