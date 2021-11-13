ЧМ-2022. Отбор

Болгарский специалист поделился мнением о результате команды.

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев прокомментировал поражение от Финляндии (1:3) в матче отбора на ЧМ-2022.

Боснийская команда утратила шансы на выход в плей-офф, и теперь встреча с Украиной не будет иметь для нее турнирного значения.

"Прежде всего хочу извиниться перед болельщиками, которые пришли нас сегодня поддержать. Мы подарили им надежду, но играли очень плохо. Должны проанализировать выступление и найти причины. Мы совершали много ошибок, нельзя пропускать такие голы. В большинстве мы пропустили два гола, я не ожидал такого поражения и не могу быть довольным.

Мы доминировали в начале и создали два шанса, но не использовали их. Ошибка с пенальти ударила по нам. Позже мы пропустили, когда восемь или девять игроком находились за линией мяча, это недопустимо. Если бы мы играли в половину нашей силы на прошлой неделе, мы бы победили. Не знаю, перегорели ли мы, но я очень разочарован", – приводит слова Петева официальный сайт Футбольного союза Боснии и Герцеговины.