ЧМ-2022. Отбор

Форвард сборной Боснии и Герцеговины пропустит матч против Финляндии.

Главный тренер национальной сборной Боснии и Герцеговины после консультаций с врачами решил не использовать Эдина Джеко в матче против Украины.

Форвард испытывал дискомфорт в мышцах и вопрос с его участием должен был решиться в день матча.

Сам Джеко в своем Инстаграм написал, что не сомневается, что и в его отсутствие его соотечественники сделают все возможное, чтобы одолеть финнов.

Матч Босния и Герцеговина — Финляндия состоится в субботу, 13 ноября, в 16:00 по киевскому времени.

К матчу против Украины, который состоится 16 ноября, боснийский тренерский штаб надеется, что Джеко будет в оптимальной форме.