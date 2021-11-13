ЧМ-2022. Отбор
Форвард сборной Боснии и Герцеговины пропустит матч против Финляндии.
Эдин Джеко, Getty Images
13 ноября 2021, 15:20
Главный тренер национальной сборной Боснии и Герцеговины после консультаций с врачами решил не использовать Эдина Джеко в матче против Украины.
Форвард испытывал дискомфорт в мышцах и вопрос с его участием должен был решиться в день матча.
Сам Джеко в своем Инстаграм написал, что не сомневается, что и в его отсутствие его соотечественники сделают все возможное, чтобы одолеть финнов.
Матч Босния и Герцеговина — Финляндия состоится в субботу, 13 ноября, в 16:00 по киевскому времени.
К матчу против Украины, который состоится 16 ноября, боснийский тренерский штаб надеется, что Джеко будет в оптимальной форме.