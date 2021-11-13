ЧМ-2022. Отбор
Футболист прокомментировал успех финской команды.
Расмус Шуллер, Getty Images
13 ноября 2021, 20:45
Полузащитник сборной Финляндии Расмус Шуллер поделился своим мнением о победе над Боснией и Герцеговиной (3:1) в отборе на ЧМ-2022.
"Абсолютно прекрасное чувство. Очень сложная победа на выезде. Все знают, как сложно здесь играть. Прекрасный матч, хорошо играли на протяжении 90 минут и большую часть времени в меньшинстве. Это делает победу даже более ценной.
Очень хорошая игра. Наша полузащита действовала очень слаженно. Конечно, было сложно удерживать мяч, но мы могли быть конструктивными", – рассказал Шуллер в комментарии Футбольной ассоциация Финляндии.
Перед заключительным туром Финляндия занимает второе место в группе D и опережает Украину на два очка.