ЧМ-2022. Отбор

Аргентина не проигрывает в гостях на протяжении восьми матчей.

Сборная Аргентины в поединке отборочного цикла ЧМ-2022 одержала минимальную победу над Уругваем со счетом 1:0.

По информации Opta Jose, Аргентина смогла повторить свою рекордную беспроигрышную серию в выездных матчах, которая насчитывает восемь поединков. Из них "альбиселесте" одержали пять побед и трижды сыграли вничью.

Впервые такое произошло в период с сентября 2000 года по ноябрь 2003 года, когда аргентинцы под руководством Марсело Бьелсы выиграли четыре игры и еще в четырех расписывали мировые.

На Football.ua доступен для просмотра видеоозбор матча Уругвай — Аргентина.