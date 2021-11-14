ЧМ-2022. Отбор

Футболист сборной Украины поделился ожиданиями от решающего матча в отборе к ЧМ-2022.

Защитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями перед решающим матчем с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора к Чемпионату мира в Катаре.

Футболист заявил о готовности команды показать свой максимум и достичь необходимого результата.

"У нас очень большая конкуренция, все играют в своих клубах. Каждый готов выйти на игру и показать больше, чем 100% своих способностей. Поэтому мы прорабатываем все детали на тренировках, чтобы быть полностью готовыми к игре.

Мы вдохновлены и готовы к решающему матчу. Нам нужна только победа, мы очень мотивированы и уверены", — заявил Караваев в эфире Футбол NEWS.

Напомним, матч Босний и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября в 21:45.

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