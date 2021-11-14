ЧМ-2022. Отбор

Нападающий должен вернуться в Милан в воскресенье.

Форвард сборной Баснии и Герцеговины Эдин Джеко не сможет сыграть против Украины в отборе ЧМ-2022 — сообщает Football Italia со ссылкой на источник в Sky Sport Italia.

В воскресенье, 14 ноября, нападающий Интера должен вернуться в Милан, где продолжит процесс восстановления на базе "нерадзурри" после растяжения, полученного в миланском дерби.

Из-за этого повреждения Джеко не смог сыграть в матче против Финляндии, в котором его соотечественники уступили.

Во вторник, 16 ноября, состоится матч Босния и Герцеговина — Украина, в котором команде Петракова нужна только победа.