ЧМ-2022. Отбор

Защитник Боснии и Герцеговины прокомментировал поражение его команды от Украины.

Сборная Боснии и Герцеговины уступила национальной команде Украины (0:2) в заключительном поединке квалификации на чемпионат мира-2022, за тур до этого потеряв всяческие шансы на выход в плей-офф.

Босния и Герцеговина — Украина 0:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, защитник команды Ивайло Петева Денис Хаджикадунич прокомментировал исход данной игры.

"Мы очень хорошо сыграли в первом тайме, но во второй половине Украина серьезно нарастила темп своих атак. К сожалению, мы пропустили, открылись, и получили второй мяч. На этом игра была закончена.

Как мне кажется, этот матч уже не нес для нас настолько большого значения, как игра против Финляндии, в которой мы не сумели выполнить указания тренерского штаба. Могли и должны были большего добиваться в том поединке, как делали это в предыдущих матчах, и уже выходить на домашний матч против Украины с другими мыслями в голове.

Надеюсь, что после такого урока наша игра станет только лучше, мы еще учимся играть вместе, поэтому в будущем хотелось бы добиться больших результатов", — заявил футболист.

Сборная Боснии и Герцеговины завершила отборочный раунд на четвертой позиции в квартете D, набрав семь очков.