ЧМ-2022. Отбор

Также под санкции попал видеоассистент Андреса Куньи.

Сборная Аргентины на своем поле расписала мировую с Бразилией (0:0) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.

После этой встречи главный арбитр поединка Андрес Кунья, а также его видеоассистент Эстебан Остохич отстранены от работы. Судьи попали под санкции за момент с ударом локтем Отаменди Рафиньи.

КОНМЕБОЛ опубликовала видео переговоров рефери, где видеоассистент говорит Кунье, что не видит повода для красной карточки и рекомендует показать "горчичник". Тем не менее, Отаменди не получил и желтой карточки.

Также Конфедерация южноамериканского футбола заявила, что арбитры допустили грубую ошибку и отстранены от работы на неопределенный срок.

Федерация футбола Бразилии обратилась в ФИФА для установления наказания в адрес Николаса Отаменди.

На Football.ua доступно видео обзора матча Аргентина — Бразилия (0:0).