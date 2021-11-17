ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.
Аргентина — Бразилия, Getty Images
17 ноября 2021, 09:39
Сборная Аргентины на своем поле расписала мировую с Бразилией (0:0) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.
Несмотря на ничейный результат, аргентинцы смогли гарантировать себе место на чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре.
После 13 игр Бразилия возглавляет отборочную группу, набрав 35 очков, а у Аргентины 29 баллов и вторая строчка.
Обзор матча:
Аргентина — Бразилия 0:0
Аргентина: Эмилиано Мартинес — Молина, Ромеро (Песселья, 53), Отаменди, Акунья — Де Пауль, Паредес (Лисандро Мартинес, 46), Ло Чельсо (Домингес, 86) — Месси, Ди Мария (Альварес, 75), Лаутаро Мартинес (Корреа, 46).
Бразилия: Алиссон — Данило, Маркиньос, Милитао, Алекс Сандро — Фабиньо, Пакета (Жерсон, 79), Фред — Рафинья (Антони, 69), Винисиус Жуниор, Кунья (Жезус, 86).
Предупреждения: Паредес, Песселья, Акунья — Пакета, Фабиньо, Антони.