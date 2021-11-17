ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

Сборная Аргентины на своем поле расписала мировую с Бразилией (0:0) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.

Несмотря на ничейный результат, аргентинцы смогли гарантировать себе место на чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

После 13 игр Бразилия возглавляет отборочную группу, набрав 35 очков, а у Аргентины 29 баллов и вторая строчка.

Обзор матча:

Аргентина — Бразилия 0:0

Аргентина: Эмилиано Мартинес — Молина, Ромеро (Песселья, 53), Отаменди, Акунья — Де Пауль, Паредес (Лисандро Мартинес, 46), Ло Чельсо (Домингес, 86) — Месси, Ди Мария (Альварес, 75), Лаутаро Мартинес (Корреа, 46).

Бразилия: Алиссон — Данило, Маркиньос, Милитао, Алекс Сандро — Фабиньо, Пакета (Жерсон, 79), Фред — Рафинья (Антони, 69), Винисиус Жуниор, Кунья (Жезус, 86).

Предупреждения: Паредес, Песселья, Акунья — Пакета, Фабиньо, Антони.