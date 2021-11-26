ЧМ-2022. Отбор

Специалист оценил прошедшую жеребьевку плей-офф раунда.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф на ЧМ-2022, в результате которой Украина сыграет против Шотландии.

"Хорошая жеребьевка для нас. Хорошо, что не попалась Италия или Португалия. Молил Бога, чтобы они нам не попались.

Британские команды хороши, но я хотел этого соперника. Интересно будет сыграть. Пока не смотрел эти команды. Будем изучать их.

Было бы фантастикой, если бы мы сыграли дома, но нет, играем на выезде. Пока наша цель — 24 марта. Не заглядываю далеко", — сказал Петраков.

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