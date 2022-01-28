ЧМ-2022. Отбор

В обоих случаях вмешивалась система видеоповторов.

Вратарь Ливерпуля и сборной Бразилии Алиссон Бекер стал первым игроком в истории футбола, с тех пор как начала работать система ВАР, которому дважды показывали красную карточку, а затем ее отменяли. Об этом сообщает Marca.

В матче отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Эквадора (1:1), Алиссону была показана красная карточка на 31 минуте, но затем после просмотра арбитром видеоповтора, она была отменена. Вместо нее вратарь ограничился предупреждением.

Затем уже в компенсированное время арбитром ко второму тайму Алиссону снова была продемонстрирована красная карточка, но после просмотра ВАР, она также была отменена.

Ранее главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро раскритиковал судейство в матче против Бразилии.