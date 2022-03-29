ЧМ-2022. Отбор

Форвард збірної Північної Македонії хоче пробитися на чемпіонат світу.

Александар Трайковскі, гол якого вибив Італію з боротьби за путівку на ЧС-2022, не збирається зупинятися на досягнутому.

“Ми ще ніколи не були так близько до чемпіонату світу, — цитує Трайковськи RAI Sport. — Тож ми не маємо втратити цю можливість”.

“Ми вже здійснили диво, обігравши чемпіонів Європи — Італію, тож показали, що можемо обіграти будь кого”.

Щоб потрапити до Катару, македонцям потрібно обіграти збірну Португалії.

Матч Португалія — Північна Македонія відбудеться у вівторок, 29 березня. Початок о 21:45 за київським часом.