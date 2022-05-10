ЧМ-2022. Отбор

Хавбек збірної України розповів про підготовку команди до найближчих матчів.

Півзахісник збірної України Сергій Сидорчук розповів про моральний та фізичний стан команди напередодні товариського матчу проти Боруссії М.

"Цей матч ми розцінюємо як підготовку до Шотландії. Це буде більше підготовка, ніж виставкова зустріч. Але сказати однозначно я не можу, адже всі ми знаємо, що відбувається в Україні. Буквально декілька годин тому я побачив фото поранених з Азовсталі.

Ми далеко не в найгірших умовах. Ви знаєте, що відбувається на сході країни, а з недавна і в Одесі. Ми зараз цього не відчуваємо на собі.

Команда не дискутує на тему війни. У всіх все одне й те саме в голові та в начих сльозах. Тут не може бути дискусій, ми все одне ціле.

Зустріч із Шотландією — великий тягар на наших плечах. Перемога буде другою гарною новиною для українців після ленд-лізу Байдена. Вся Україна живе цим матчем", — вважає Сидорчук.

Нагадаємо, 11 травня, команда Олександра Петракова проведе товариський матч із Боруссією з Менхенгладбаху. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Раніше своїми думками поділився Олександр Петраков.