ЧМ-2022. Отбор

Команди зустрінуться у стиковому матчі за право виходу на чемпіонат світу-2022.

У рамках кваліфікаційного поєдинку відбору до чемпіонату світу-2022 збірна України на виїзді зіграє проти Шотландії. Матч пройде 1 червня на стадіоні Хемпден Парк у Глазго. Стартовий свисток від Данні Маккелі зустрічі пролунає о 21.45.

Зазначимо, що переможець цього протистояння зіграє зі збірною Уельсу за путівку у фінальну стадію турніру.

Прогноз на матч Шотландія – Україна

На перемогу шотландської національної команди можна поставити з коефіцієнтом 2,23, тоді як тріумф "синьо-жовтих" оцінили у 3,45. Нічия у основний час — 3,20.

Експерти з Parimatch Ukraine також припускають, що збірна Шотландії переможе із мінімальним рахунком 1:0. Цей результат оцінили у 6,40. На перемогу з рахунком 2:0 встановили коефіцієнт 9,90, а 2:1 – 10,00.

Тріумф підопічних Олександра Петракова з рахунком 1:0 оцінили у 8,30, 2:0 – у 16,50, а 2:1 – о 13:00.

Parimatch Ukraine багато років підтримує український спорт й продовжує це робити під час війни. Компанія допомагає ЗСУ власноруч створювати те, що силою не відібрати – перемогу вільної нації.

Так на що ставити?

Результат матчу передбачити дуже непросто, адже незрозуміло, як виглядатиме збірна України. Що можна говорити точно – так це те, що команда Петракова випалюватиме землю під своїми ногами і зробить усе, щоб українці у такий складний для країни момент пишалися своїми футболістами.

Шотландія — Україна: де дивитись матч

Чи вистачить цього для перемоги – судити складно. Здається, що обидві команди гратимуть дуже акуратно та шанобливо одна до одної.

Дуже проситься ставка на тотал меньше 2,5, яка оцінюється в 1,60.

Патріотична ставка

Уявляєте, який це буде емоційний матч у всіх відносинах? Немає жодних сумнівів, що для того ж таки Олександра Зінченка поєдинок проти шотландської збірної буде не менш важливим, ніж фінал Ліги чемпіонів, у якому він брав участь рік тому.

Кожен із нас десятки разів чув таке поняття, як "матч життя". Так от якщо наводити конкретний приклад, гра Шотландія – Україна якраз те, що нам потрібне.

І як у цій ситуації не повірити в успіх наших хлопців?! Навіть попри все "але"!

Тим більше, що коефіцієнт на прохід "синьо-жовтих" більш ніж привабливий, а саме – 2,28.

прогноз 0:1

Нагадаємо, що у своїй відбірковій групі збірна України посіла друге місце, поступившись лише Франції. Команда Олександра Петракова змогла обійти Боснію та Герцеговину та Фінляндію. Збірна Шотландії, у свою чергу, посіла друге місце у своїй групі, пропустивши вперед збірну Данії.

Раніше збірні України та Шотландії зустрічалися в рамках відбору на чемпіонат Європи-2008. Тоді в першому поєдинку "синьо-жовті" здобули перемогу з рахунком 2:0, а у відповіді поступилися з рахунком 1:3.

Також відзначимо, що зустріч Шотландії та України мала відбутися ще 24 березня, але була перенесена на 1 червня через повномасштабне вторгнення російської армії в Україну.

Наприкінці нашого матеріалу ми хотіли б почути вашу думку — чи під силу збірній Україні пройти далі?

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.