ЧМ-2022. Отбор

Команда Олександра Петракова проведе надважливий поєдинок.

Збірна України у рамках кваліфікаційного поєдинку відбору до чемпіонату світу-2022 у Катарі зіграє на виїзді проти Шотландії.

Матч пройде на стадіоні Хемпден Парк, що знаходиться у Глазго. Стартовий свисток головного арбітра зустрічі пролунає о 21.45.

Де дивитись матч Шотландія – Україна?

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку між збірними України та Шотландії, яка розпочнеться о 21:45.

Крім того, показуватимуть матч канал Україна, Футбол 1, платформа oll.tv, Індиго ТВ та YouTube-канал Української асоціації футболу.

Зазначимо, що переможець цього протистояння зіграє зі збірною Уельсу за путівку у фінальну стадію турніру.

Нагадаємо, що матч Шотландія — Україна відбудеться першого червня. Почнеться гра о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.