ЧМ-2022. Отбор

Компанія VBET Ukraine, Українська асоціація футболу та білетний сервіс TicketBox виступили організаторами збору коштів від продажу віртуальних квитків на матчі збірної України з футболу.

Всі зібрані кошти будуть перераховані на фандрейзингову платформу UNITED24, що є частиною глобальної ініціативи Президента України Володимира Зеленського.

Гроші будуть скеровані на один з основних напрямків ініціативи — Відбудову України. Це, зокрема: відновлення інфраструктури міст, будівництво мостів, доріг, водоканалів, теплоелектростанцій, шкіл, дитячих садків, університетів тощо.

Механіка спецпроєкту

Кожен, хто прагне долучитися до відновлення України і підтримати нашу футбольну збірну, може зробити свій внесок, придбавши віртуальний квиток однієї чи декількох категорії від 300 грн до 5000 грн, та отримати ексклюзивні бонуси від партнерів збірної України.

Важливо: віртуальний квиток не дає можливості відвідати матч.

Придбати віртуальні квитки та ознайомитися зі всіма їхніми категоріями і бонусами, можна тут за посиланням.

Разом сильніші!