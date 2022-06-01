ЧМ-2022. Отбор
Компанія VBET Ukraine, Українська асоціація футболу та білетний сервіс TicketBox виступили організаторами збору коштів від продажу віртуальних квитків на матчі збірної України з футболу.
уаф
01 червня 2022, 10:19
Всі зібрані кошти будуть перераховані на фандрейзингову платформу UNITED24, що є частиною глобальної ініціативи Президента України Володимира Зеленського.
Гроші будуть скеровані на один з основних напрямків ініціативи — Відбудову України. Це, зокрема: відновлення інфраструктури міст, будівництво мостів, доріг, водоканалів, теплоелектростанцій, шкіл, дитячих садків, університетів тощо.
Механіка спецпроєкту
Кожен, хто прагне долучитися до відновлення України і підтримати нашу футбольну збірну, може зробити свій внесок, придбавши віртуальний квиток однієї чи декількох категорії від 300 грн до 5000 грн, та отримати ексклюзивні бонуси від партнерів збірної України.
Важливо: віртуальний квиток не дає можливості відвідати матч.
Придбати віртуальні квитки та ознайомитися зі всіма їхніми категоріями і бонусами, можна тут за посиланням.
Разом сильніші!