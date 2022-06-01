ЧМ-2022. Отбор

Football.ua разом з Parimatch Ukraine представляє анонс півфінального матчу плей-офф відбору на чемпіонат світу 2022 року.

У півфіналі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу на національну збірну України очікує гостьове протистояння з Шотландією, за підсумками якого переможець зіграє з Уельсом за право виступити на мундіалі у Катарі.

Україна зараз переживає непрості часи як у політичному, так і спортивному плані, але ми з Parimatch Ukraine продовжуємо вірити в нашу збірну. Незважаючи на всі труднощі, пов'язані з повномасшибним російським вторгненням в нашу країну, вважаємо, що підопічним Олександра Петракова таки вдасться пробитися у фінал плей-офф відбору на ЧС-2022, нехай навіть якщо "жовто-синім" не вдасться продемонструвати свій найкращий з естетичні точки зору футбол.

СЕРЕДА, 1 ЧЕРВНЯ, 21:45. ГЕМДЕН ПАРК, ГЛАЗГО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАННІ МАККЕЛІ (НІДЕРЛАНДИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТК ФУТБОЛ 1

Напевно, коли відбулося жеребкування цього відбіркового етапу, його результатам зраділи як у Шотландії, так і в Україні. Наша команда могла потрапити на Португалію та Італію, тому радість головного тренера "жовто-синіх" Олександра Петракова у прямому ефірі жеребкування була більш ніж логічною та обґрунтованою. Однак на цьому етапі простих суперників немає, тим більше, якщо ми говоримо про збірну Шотландії. Можливо, за світовими мірками та іменами шотландці — це далеко не зіркова збірна Франції та не чемпіон Європи, як ті ж Португалія чи Італія, але недооцінювати цього суперника аж ніяк не варто.

У Шотландії є свої зірки, більшість з яких звичайно виступає в англійській Прем'єр-лізі або шотландському Прем'єршипі. І нехай у майбутньому поєдинку підопічним Стіва Кларка з різних причин не зможуть допомогти Кіран Тірні з лондонського Арсеналу, хавбек Челсі Біллі Гілмор, який провів минулий сезон на правах оренди в Норвічі, а також зимовий новачок Евертона Натан Паттерсон, це не означає, що українцям слід розслаблятися. Всі ми знаємо, яку загрозу як в обороні, так і в атаці може створити лівий латераль Ліверпуля Ендрю Робертсон, наскільки надійними можуть бути в центрі півзахисту Джон Макгінн з Астон Вілли та Скотт Мактоміней з Манчестер Юнайтед, а також наскільки результативним у штрафному майданчику може бути швидкісний Че Адамс, який виступає за Саутгемптон.

Щодо збірної України, то нинішню форму нашої команди оцінити дуже непросто. Більшість наших футболістів виступає в українській Прем'єр-лізі, сезон у якій так і не відновився через повномасштабне російське вторгнення наприкінці лютого цього року. Так, багато гравців нашої збірної, які виступають за донецький Шахтар та київське Динамо, встигли провести контрольні матчі з різними європейськими клубами, однак у більшості випадків суперники виставляли експериментальні склади, а самі поєдинки мали благодійний характер і виступали суто у якості допомоги українському народу.

У контрольних матчах збірної України особливо феєрив Михайло Мудрик, але варто визнати, що в обороні наша команда мала великі проблеми. До того ж, українських легіонерів, таких як Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко та Руслан Маліновський, під час підготовчого етапу нам так і не вдалося побачити у дії саме у складі збірної України. Здається, що у майбутньому матчі з шотландцями Олександр Петраков обере більш прагматичний підхід, пожертвувавши видовищним футболом. Зараз завдання для України — це результат, тому надійність і контратакувальний футбол, напевно, повинні вийти на перший план.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Стіва Кларка. Так, на перемогу Шотландії в основний час пропонується коефіцієнт 2,40, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 3,35. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,15. Варіант про те, що шотландці пройдуть в фінал плей-офф, представлений коефіцієнтом 1,71, а підсумковий успіх України — 3,35.

Parimatch Ukraine багато років підтримує український спорт й продовжує це робити під час війни. Компанія допомагає ЗСУ власноруч створювати те, що силою не відібрати – перемогу вільної нації.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шотландія: Гордон — Купер, Хенлі, Генрі — О’Доннел, Мактоміней, Макгрегор, Макгінн, Робертсон — Крісті, Адамс

Україна: Бущан — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Степаненко, Зінченко, Маліновський — Ярмоленко, Яремчук, Мудрик

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

КОМЕНТАРІ ПЕРЕД МАТЧЕМ Стів Кларк, головний тренер збірної Шотландії: "Україна — це дійсно хороша команда, вони мені подобаються. Україна грає на перемогу. Вони віддають перевагу футболу першим номером. Я не думаю, що вони приїдуть і сядуть у захист, навпаки. ‎Українці добре діють як в атакувальній фазі, так і в переході в оборону, коли вони втрачають м’яч та швидко намагаються його відібрати. Це технічно здібна команда. У них є дві системи гри, можуть грати двома різними способами. З трьома центральними захисниками, або стандартно в лінію з чотирьох оборонців. Я не зовсім впевнений, з чого вони почнуть. Але й вони не знають про наш план. ‎ Шахтар переважно грає на заключних етапах міжнародних турнірів, Динамо виступає в групі єврокубків. Це гравці високого рівня, не слід себе обманювати. Можливо, ви не впізнаєте всі прізвища або не знаєте рівень українського футболу, але вони завжди задіяні на дуже хорошому рівні".

Олександр Петраков, головний тренер збірної України: