Збірна України у рамках фінального поєдинку плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу мінімально програла Уельсу.

Долю зустрічі вирішив автогол Андрія Ярмоленка у першій половині гри – більше голами команди не відзначились.

Відео прес-конференції:

Нагадаємо, що збірна України вперше програла за Олександра Петракова.