ЧМ-2022. Отбор 05 червня 2022, 21:26 Прес-конференція Олександра Петракова після гри з Уельсом: відео онлайн До вашої уваги прес-конференція за участю головного тренера збірної України. Олександр Петраков, getty images 05 червня 2022, 21:26 Збірна України у рамках фінального поєдинку плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу мінімально програла Уельсу. Долю зустрічі вирішив автогол Андрія Ярмоленка у першій половині гри – більше голами команди не відзначились. Відео прес-конференції: Нагадаємо, що збірна України вперше програла за Олександра Петракова. Люди Олександр Петраков Команди Уельс Україна Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте