ЧМ-2022. Отбор
Українська збірна мінімально поступилася Уельсу.
Олександр Петраков, getty images
05 червня 2022, 21:00
Збірна України у рамках фінального поєдинку плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу мінімально програла Уельсу.
Це перша поразка національної команди при Олександру Петракову. На рахунку збірної України також три перемоги та п'ять нічиїх у дев'яти іграх.
Зазначимо, що також уперше за тренерського штабу Олександра Петракова збірна України не змогла відзначитися забитим голом.
Нагадаємо, що замість матчу збірної України на Футбол 1 хакери увімкнули російське ТБ.