ЧМ-2022. Отбор

Українська збірна мінімально поступилася Уельсу.

Збірна України у рамках фінального поєдинку плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу мінімально програла Уельсу.

Це перша поразка національної команди при Олександру Петракову. На рахунку збірної України також три перемоги та п'ять нічиїх у дев'яти іграх.

Зазначимо, що також уперше за тренерського штабу Олександра Петракова збірна України не змогла відзначитися забитим голом.

Нагадаємо, що замість матчу збірної України на Футбол 1 хакери увімкнули російське ТБ.