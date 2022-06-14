ЧМ-2022. Отбор

Визначився останній учасник майбутнього чемпіонату світу 2022 року у Катарі.

Збірна Коста-Ріки у фіналі кваліфікації чемпіонату світу 2022 року здобула перемогу над Новою Зеландією та вийшла у фінальну частину турніру.

Єдиний і переможний гол був забитий вже у дебюті зустрічі, коли на третій хвилині у воротах суперника розписався Хоель Кемпбелл.

Також зазначимо, що з 67 хвилин Нова Зеландія грала в меншості після видалення Кости Барбарусеса.

У груповому етапі чемпіонату світу Коста-Ріка зіграє в одному квартеті з Іспанією, Німеччиною та Японією.

Коста-Ріка — Нова Зеландія 1:0

Гол: Кемпбелл, 3.

Коста-Ріка: Навас, Фуллер (Мартінес, 46), Дуарте, Кальво, Ов'єдо, Торрес (Уостон, 46), Борхес (Чакон, 79), Техеда, Кемпбелл, Контрерас, Беннетт (Руїс, 46).

Нова Зеландія: Сейл, Кірвен (Пейн, 79), Рід (Джаст, 72), Туїлома, Пейнакер, Какаче, Льюїс (Стаменич, 80), Белл, Гарбетт (Уейн, 61), Вуд, Грейв (Барбарусес, 60).

Попередження: Контрерас, Руїс — Рід

Вилучення: Барбарусес, 67.